В Минске наградили лучших педагогов страны

Лучших педагогов страны сегодня чествовали в Минске. И это прекрасная традиция накануне профессионального праздника тех, кто призван сеять доброе и вечное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем ученики подарили им хризантемы и астры, сегодня учителям и преподавателям вручили заслуженные награды.

Вклад каждого педагога – будь то воспитатель детского сада, средней школы, гимназии или преподавателя университета переоценить сложно. Их задача – передать эстафету знаний будущему поколению. Образование и воспитание – самые что ни на есть прямые инвестиции в наше будущее. А потому и случайных, а главное, неравнодушных людей в этой профессии нет и быть не может.

Жанна Соколовская, учитель химии средней школы №19 г. Барановичи:

Эта награда, которую я сегодня получила, была для меня очень неожиданной. Я искренне хочу сказать, что это не только итог моей работы, а тех людей, с которыми я на протяжении почти 40 лет работала вместе. Очень хочется сегодня сказать спасибо за ту поддержку и понимание именно нашей профессии, которую я ощущала на протяжении всей своей преподавательской деятельности.

Отличительная черта белорусского образования – его доступность и высокое качество, независимо от места проживания ребенка. Выпускники крупных городских школ и небольших сельских наравне участвуют в интеллектуальных состязаниях и становятся студентами престижных вузов.



