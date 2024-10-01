Пенсии, обновления для ИП, старт отопительного сезона – что меняется в Беларуси с 1 октября 2024-го

Рост пенсий, новые правила для индивидуальных предпринимателей и ремесленников, обновленные условия обмена валют и пользования ЕРИП, увеличение количества авиарейсов, старт отопительного сезона. Второй месяц осени богат на изменения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего ждать? Расскажем в нашем дайджесте.

Первый день месяца ознаменован приятным плюсом к счету. В Беларуси с 1 октября по указу Президента увеличиваются все виды трудовых пенсий. Речь идет о выплатах по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это второе повышение за год. Теперь рост составит в среднем 5 %.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

По предварительной оценке, в октябре средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 852 рубля. При этом отмечу, что у каждого пенсионера будет свое увеличение. Размер повышения будет зависеть от продолжительности стажа, величины заработка, который был учтен при назначении пенсии, а также возможности доплат к пенсии.

После трехлетнего перерыва в Минске открыта регистрация ИП. С 1 октября 2024 года меняются списки видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Их формировало правительство и учитывало интересы регионов. Если род занятий в перечень не попал, в статусе ИП эти граждане смогут работать до конца 2025 года, а потом – либо переходить в юрлицо, либо уходить в наем. Отдельно составлен и перечень для самозанятых. Для оформления необходимо регистрироваться через специальное приложение и оплачивать налог на профдоход, который будет зависеть от выручки. Разрешено заниматься 87 видами деятельности: от чистки салонов автомобилей до видеомонтажа. С 1 октября официально стать ремесленником можно исключительно по установленному перечню видов деятельности. Он состоит из 5 пунктов. В частности, в него включили аутентичные и самобытные ремесла: бондарство, изготовление различных изделий, пряжи, кузнечное дело, художественная обработка и роспись. При этом в работе нельзя будет использовать промышленные машины и оборудование.

С октября меняются правила обмена валют. Данные о курсах на электронном табло обменника и на информационном стенде не должны отличаться. Кассир вправе не принимать валюту, спрос на которую незначителен. С октября вносятся коррективы и в некоторые правила пользования ЕРИП.

Ольга Голобокова, заместитель начальника управления развития НКФО ЕРИП:

В ЕРИП все будет по-прежнему. Платежи ЕРИП как принимались, так и будут приниматься банками и на почте. Изменения коснутся только дистанционного дополнительного сервиса личный кабинет ЕРИП, в котором зарегистрировались наши пользователи и наша организация предоставляет его на сайте ЕРИП raschet.by. Личный кабинет ЕРИП – это сервис, который предоставляется на сайте. В личном кабинете измениться правое основание обработки персональных данных. Вместо ранее предоставляемого согласия на срок пять лет, в личном кабинете ЕРИП будет заключаться договор об использовании сервиса на срок три года. Это плановое изменение, которое соответствует развитию законодательства о защите персональных данных. Эти изменения не касаются всех плательщиков ЕРИПа. Они касаются только тех, кто был ранее зарегистрирован в нашем дистанционном сервисе.

Осень все увереннее заявляет о своих климатических нормах. Скоро придут холода. В первый день нового месяца в стране наступает отопительный сезон.