Посол КНР: Китай и Беларусь – настоящие друзья и надёжные партнёры

Дипломаты из 9 государств мира попросили Александра Лукашенко верить их словам и поступкам. В этом заключается суть всегда торжественной и весьма колоритной церемонии вручения верительных грамот. 1 октября она прошла во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С такой церемонии всякий раз начинается миссия посла государства. Именно таким этот октябрьский день стал для дипломатов из Китая, Казахстана, Сербии, Уругвая, Бурунди, Доминиканы, Кувейта, Мавритании и Алжира.

Китай для Беларуси – надежный и проверенный временем партнер. И это взаимно. За время дипломатических отношений двух стран (а им уже более 30 лет) геополитическое взаимопонимание Минска и Пекина стало аксиомой. Партнеры смогли не просто наладить тесное сотрудничество, а вывести его на высочайший уровень. КНР – второй торговый партнер Беларуси после России. По итогам прошлого года товарооборот достиг 8,5 миллиарда долларов.