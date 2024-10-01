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Посол КНР: Китай и Беларусь – настоящие друзья и надёжные партнёры

01 октября 2024 16:57
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Дипломаты из 9 государств мира попросили Александра Лукашенко верить их словам и поступкам. В этом заключается суть всегда торжественной и весьма колоритной церемонии вручения верительных грамот. 1 октября она прошла во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С такой церемонии всякий раз начинается миссия посла государства. Именно таким этот октябрьский день стал для дипломатов из Китая, Казахстана, Сербии, Уругвая, Бурунди, Доминиканы, Кувейта, Мавритании и Алжира. 

Китай для Беларуси – надежный и проверенный временем партнер. И это взаимно. За время дипломатических отношений двух стран (а им уже более 30 лет) геополитическое взаимопонимание Минска и Пекина стало аксиомой. Партнеры смогли не просто наладить тесное сотрудничество, а вывести его на высочайший уровень. КНР – второй торговый партнер Беларуси после России. По итогам прошлого года товарооборот достиг 8,5 миллиарда долларов.

Посол КНР: Китай и Беларусь – настоящие друзья и надёжные партнёры-2

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Китай и Беларусь – настоящие друзья и надежные партнеры. Как десятый посол Китая в Беларуси я прибыл сюда для укрепления нашей традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Я здесь был только две недели, но я уже познакомился со многими белорусскими друзьями, и я надеюсь, что смогу как можно скорее погрузиться в жизнь белорусского общества и вместе с нашими белорусскими друзьями прилагать усилия для укрепления нашей дружбы и сотрудничества.

Лукашенко: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволим. Читайте здесь.

# Беларусь-Китай

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