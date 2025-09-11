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Минск примет международную промышленную выставку «ИННОПРОМ» на площадке BELEXPO

11 сентября 2025 07:20
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Уникальная платформа для обмена опытом. Минск готовится принять «ИННОПРОМ». Одно из самых масштабных промышленных событий в мире стартует уже 29 сентября на площадке BELEXPO. Организаторы ожидают свыше 400 экспонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск примет международную промышленную выставку «ИННОПРОМ» на площадке BELEXPO-2

Ключевым событием станет пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего». В рамках деловой программы также пройдут специализированные сессии и круглые столы по инновациям и технологическому партнерству.

«ИННОПРОМ» – международная промышленная выставка в России. Она проводится в Екатеринбурге ежегодно уже 15 лет. Беларусь участвует с 2012-го и в 2023 году выступала страной-партнером. По информации организаторов, основными разделами форума в белорусской столице станут машиностроение и компоненты, металлургия и материалы, химическая промышленность, промышленные информационные технологии и автоматизация производств.

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