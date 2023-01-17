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В Минске подвели итоги благотворительной акции «Наши дети»

17 января 2023 14:03
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Новости Беларуси. Более миллиона ребят по всей стране объединила акция «Наши дети». 17 января в Минске подвели итоги масштабного благотворительного марафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подвели итоги благотворительной акции «Наши дети»-1

Участниками проекта стали победители олимпиад, спортивных соревнований, а также малыши, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. Кроме сладких подарков, представителями министерств, предприятий и ведомств оказана спонсорская помощь. Примечательно, что в нынешнем году благотворительная акция расширила свои границы – теплом и заботой окружили не только юных белорусов. На Главную елку страны пригласили 48 детей из Лисичанска.

В Минске подвели итоги благотворительной акции «Наши дети»-4

Елена Симакова, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:
В этом году многие организации, участвующие в акции, изъявили желание посетить и вручить подарки не одной, а нескольким учреждениям образования, организациям, больницам и так далее. Если говорить о количестве организаций, то их вроде немного, 150, но в то же время каждая их них посетила несколько учреждений, организаций, за счет этого охват акции не сузился по сравнению с предыдущими годами.

В Минске подвели итоги благотворительной акции «Наши дети»-7

Акция «Наши дети» проводится в Беларуси уже более четверти века. Это одна из самых трогательных традиций нашей страны, благодаря которой волшебную атмосферу новогодних праздников могут прочувствовать абсолютно все маленькие белорусы.

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# Благотворительная акция # общество # Елена Симакова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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