В Минске подвели итоги благотворительной акции «Наши дети»

Участниками проекта стали победители олимпиад, спортивных соревнований, а также малыши, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. Кроме сладких подарков, представителями министерств, предприятий и ведомств оказана спонсорская помощь. Примечательно, что в нынешнем году благотворительная акция расширила свои границы – теплом и заботой окружили не только юных белорусов. На Главную елку страны пригласили 48 детей из Лисичанска.

Елена Симакова, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

В этом году многие организации, участвующие в акции, изъявили желание посетить и вручить подарки не одной, а нескольким учреждениям образования, организациям, больницам и так далее. Если говорить о количестве организаций, то их вроде немного, 150, но в то же время каждая их них посетила несколько учреждений, организаций, за счет этого охват акции не сузился по сравнению с предыдущими годами.