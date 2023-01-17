Польские таможенники продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта. Сколько машин скопилось?

Очереди из легковушек вновь выстроились у границы с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таможенники сопредельной стороны продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта.

Наибольшие скопления автомобилей наблюдаются перед пунктами пропуска «Бобровники» и «Тересполь». В среднем за день пересечь границу удается только 45 % машин, ожидающих в очереди. За минувшие сутки на въезд в ЕС перед польскими пунктами пропуска стояли около 150 авто. Что касается большегрузов, их пока пропускают без задержек.