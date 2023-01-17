«Основная проблема устранена». Когда в Пружанах появится вода?

Новости Беларуси. Водоснабжение в Пружанах планируют возобновить уже к вечеру. К проведению восстановительных работ привлекли специалистов всех имеющихся служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители, читайте здесь.

Чтобы устранить основную причину аварии, ремонтникам пришлось откачивать сточные воды. Только после этого они смогли получить полный доступ к насосному оборудованию, которое вышло из строя. Поломку ликвидировали. Теперь осталось завершить проверку систем. ЧП, из-за которого в райцентре пришлось полностью остановить подачу воды, произошло утром 16 января. Заложниками ситуации стали более 20 тысяч человек. Для местных жителей организовали подвоз питьевой воды. Пополнить запасы можно в 11 точках города.

Мы не без воды, потому что вчера тоже стояла, приходили за водой. Справляемся. Сегодня вот с работы – тоже стоит у нас вода. Поэтому мы идем, все работает у нас.

Сергей Гук, заместитель председателя Пружанского райисполкома:

В настоящее время основная проблема устранена. Проводим уже, пользуясь случаем, ревизию всей запорной арматуры, чтобы завтра, не дай бог, не возвращаться к такой ситуации. При благоприятном развитии к концу рабочего дня начнем заполнять городскую сеть водой.