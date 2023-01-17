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«Основная проблема устранена». Когда в Пружанах появится вода?

17 января 2023 13:45
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Новости Беларуси. Водоснабжение в Пружанах планируют возобновить уже к вечеру. К проведению восстановительных работ привлекли специалистов всех имеющихся служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители, читайте здесь.

«Основная проблема устранена». Когда в Пружанах появится вода?-1

Чтобы устранить основную причину аварии, ремонтникам пришлось откачивать сточные воды. Только после этого они смогли получить полный доступ к насосному оборудованию, которое вышло из строя. Поломку ликвидировали. Теперь осталось завершить проверку систем. ЧП, из-за которого в райцентре пришлось полностью остановить подачу воды, произошло утром 16 января. Заложниками ситуации стали более 20 тысяч человек. Для местных жителей организовали подвоз питьевой воды. Пополнить запасы можно в 11 точках города.

«Основная проблема устранена». Когда в Пружанах появится вода?-4

Мы не без воды, потому что вчера тоже стояла, приходили за водой. Справляемся. Сегодня вот с работы – тоже стоит у нас вода. Поэтому мы идем, все работает у нас.

«Основная проблема устранена». Когда в Пружанах появится вода?-7

Сергей Гук, заместитель председателя Пружанского райисполкома:
В настоящее время основная проблема устранена. Проводим уже, пользуясь случаем, ревизию всей запорной арматуры, чтобы завтра, не дай бог, не возвращаться к такой ситуации. При благоприятном развитии к концу рабочего дня начнем заполнять городскую сеть водой.

«Основная проблема устранена». Когда в Пружанах появится вода?-10

Несмотря на произошедший коллапс, школы Пружан образовательный процесс не прервали. Быстро сориентировались и приняли меры: организован подвоз питьевой воды, завтраки и обеды подают в одноразовой посуде. А вот воспитанники детских садов временно не посещают учреждения. Центральная больница была вынуждена ограничить госпитализацию. Пока помощь оказывают лишь экстренным пациентам.

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# Водоснабжение # общество # Сергей Гук # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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