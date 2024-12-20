Противоопухолевые препараты начнут производить в Беларуси

Здесь открылось предприятие по выпуску лекарств для лечения онкологических заболеваний. Пока работают в тестовом режиме. Производственная линия позволяет выпускать четыре препарата в разных формах. Это растворы, концентраты и лиофилизаты. Они позволяют бороться с такими заболеваниями, как лейкоз костного мозга, рак молочной железы и яичников, будут здесь выпускать и препарат, предотвращающий разрушение костей.

Проект импортозамещающий. Ранее часть этих лекарств ввозили исключительно из-за границы, а некоторые и вовсе отсутствовали на белорусском рынке. Теперь в планах не только покрывать внутреннюю потребность, но и наращивать экспортный потенциал. После запуска предприятия удельный вес поставок за рубеж составит 80 %.