Противоопухолевые препараты начнут производить в Беларуси

Свободная экономическая зона «Минск» 20 декабря официально пополнилась новым резидентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свободная экономическая зона «Минск» 20 декабря официально пополнилась новым резидентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь открылось предприятие по выпуску лекарств для лечения онкологических заболеваний. Пока работают в тестовом режиме. Производственная линия позволяет выпускать четыре препарата в разных формах. Это растворы, концентраты и лиофилизаты. Они позволяют бороться с такими заболеваниями, как лейкоз костного мозга, рак молочной железы и яичников, будут здесь выпускать и препарат, предотвращающий разрушение костей.
Проект импортозамещающий. Ранее часть этих лекарств ввозили исключительно из-за границы, а некоторые и вовсе отсутствовали на белорусском рынке. Теперь в планах не только покрывать внутреннюю потребность, но и наращивать экспортный потенциал. После запуска предприятия удельный вес поставок за рубеж составит 80 %.
Михаил Остапчик, директор предприятия по выпуску лекарственных препаратов:
Один из препаратов Carfilzomib. Он используется для лечения множественной миеломы. До этого данный препарат импортировался только из-за границы. Сейчас у наших онкологических центров, это центр в Боровлянах и Александрова, появится возможность использовать отечественный препарат высокого качества.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Предприятие за три года от точки отсчета завершило свое строительство, ввело в эксплуатацию оборудование, несмотря на все вопросы санкционные, ввезло его в нашу страну, смогло адаптировать с учетом технологических процессов и строительства здания, создало 50 рабочих мест.
Проект по производству онкопрепаратов инвестиционный. Общие затраты составили более 50 миллионов рублей. Планируется, что на полную мощность предприятие заработает уже в начале 2025-го. Ежегодно здесь будут выпускать минимум 500 тысяч единиц готовой продукции. А перечень наименований лекарственных препаратов расширят.