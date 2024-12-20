Сотрудники КГК с подарками посетили школу-интернат в Новогрудке

Эстафету марафона добра приняла и специальная школа-интернат имени Пашинского в Новогрудке. Туда с подарками отправились представители Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учебном заведении 140 воспитанников, которые имеют нарушения речи и сложности в обучении. Впрочем, это не помешало ребятам подготовить для дорогих гостей сказочное представление. Усердно репетировали не один день.

И не напрасно: под нарядной елкой воспитанники школы нашли спортивные мячи, обучающие наборы, развивающие настольные игры. Но на этом сюрпризы не закончились. Еще один подарок от сотрудников КГК – мягкие диваны. Все это приобрели за средства работников комитета, которые с удовольствием откликнулись на инициативу.