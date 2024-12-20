Ленинский район представил креативную ёлку у Дворца спорта

Над созданием конкурсантки для проекта «Елки нашего города» трудились ведущие предприятия: «Минскэнерго», кондитерская фабрика, «МотоВелоЗавод» и «Минсктранс». Они готовили эскиз, создавали украшения и обеспечивали подсветку. Композицию дополняют зимние сани. Получилась отличная фотозона. Гостей праздника встречали аниматоры. Атмосферу создавали артисты, исполнившие популярные новогодние хиты.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

Без малого 25 % промышленного производства мы продолжаем удерживать. На сегодняшний день наши флагманы устойчиво работают и приносят прибыль. Мы ввели 7 жилых домов, обеспечили квартирами к Новому году большое количество наших горожан. Сегодня идет строительство знаковых объектов, которые необходимы не только городу Минску, но и в первую очередь Ленинскому району. Это детская поликлиника в Лошице, объект медицинского назначения на Маяковского, это спортивный объект на улице Янки Лучины.

Также воспитанники и преподаватели центра дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» подготовили яркие творческие номера. Кульминацией праздника стало совместное зажжение новогодней елки Ленинского района под дружный отсчет.