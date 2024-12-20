На аэродроме Липки прошёл новогодний праздник в рамках марафона «Наши дети»

Дед Мороз на вертолете и тест-драйв авиационной техники. Настоящий новогодний праздник прошел на аэродроме Липки в рамках благотворительной эстафеты «Наши дети». На авиашоу пригласили почти полусотню ребят из столицы и Минского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К восторгу мальчишек и девчонок – Дед Мороз как настоящий волшебник приземлится на вертолете вместе со Снегурочкой. На земле его уже с нетерпением ждали. На аэродроме Липки организовали настоящий авиапраздник.

– Мы со Снегурочкой пролетали на вертолете, решили к ребятам заскочить, посмотреть, как у них тут делишки, поздравить их с наступающим праздником.

– Вот такой мы запускаем бумеранг, от сердца к сердцу, делаем добро.

Сюда пригласили около 50 школьников и студентов из учебных заведений столицы и Минского района. Это дети-сироты, а также ребята из многодетных семей. Все они получили заряд положительных эмоций и загадали заветные желания.