В Минске открылась выставка «Великолепие Пакистана: художественное наследие»

Картины, национальные костюмы и артефакты Пакистана. В рамках 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Минском и Исламабадом в Национальной библиотеке открылась уникальная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На временной экспозиции примеры художественного наследия исламского государства. Фотографии пейзажей и памятников архитектуры, арабская каллиграфия, картины именитых художников и керамические изделия – экспонаты олицетворяют богатство культуры и истории Пакистана. Минчане и гости столицы смогут посетить выставку по 26 июня.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси: Сегодня мы представляем работы четырех выдающихся пакистанских художников, один из которых приехал на церемонию открытия. Пакистан – это невероятная страна с богатым культурным наследием, прекрасными пейзажами и древними цивилизациями. Это страна, где расположились священные сикхские места, исторические буддийские и индусские достопримечательности, а также многочисленные церкви, мечети и святыни.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Эти выставки пользуются большим интересом со стороны наших посетителей. Вы видите, здесь совмещается и национальный колорит, и очень осмысленно подобраны экспонаты, это и картины, и предметы народного творчества.

За три десятка лет сотрудничество Беларуси и Пакистана переросло в прочное и многостороннее партнерство. У наших стран общие ценности и интересы. Подписаны свыше 80 соглашений и меморандумов о взаимопонимании.