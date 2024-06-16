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Лауреат конкурса «Врач года»! Рассказываем о работе одного из лучших педиатров Беларуси

16 июня 2024 10:32
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Накануне многие работники здравоохранения были отмечены наградами. Среди лауреатов конкурса «Врач года» – Оксана Воронцова из Гродно, заведующая приемным отделением областной детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа у нее многопрофильная, оперативная и даже порой экстремальная – за год в отделении оказывают помощь более чем 30 тысячам юных пациентов.

Подробнее о работе одного из лучших педиатров Беларуси расскажет Алена Жиборт.

Лауреат конкурса «Врач года»! Рассказываем о работе одного из лучших педиатров Беларуси-1

Мечта стать врачом у Оксаны Воронцовой зародилась еще в юные годы. Папа, детский хирург, дома воодушевленно рассказывал о профессии. Влюбленная в медицину, будущий педиатр поступила в Гродненский медицинский, потом перевелась в Красноярский институт, по месту службы мужа. После распада Советского Союза Оксана Воронцова вернулась на родину, устроилась в приемное отделение Гродненской детской больницы.

Лауреат конкурса «Врач года»! Рассказываем о работе одного из лучших педиатров Беларуси-4

Оксана Воронцова, заведующая приемным отделением Гродненской областной детской клинической больницы:
Сразу на такой ответственный пост, где ты дежурный врач приемного отделения, у тебя опыта мало, и ты вдруг начинаешь видеть все. Я помню эти эмоции, тяжелые случаи, я помню, как мне пришлось родителям сказать, что ребенок погиб, это очень тяжело, поверьте, ты в этот момент тоже умираешь.

Лауреат конкурса «Врач года»! Рассказываем о работе одного из лучших педиатров Беларуси-7

Оксана Михайловна никогда не называет свое отделение приемным покоем. Говорит, покой ее сотрудникам только снится. На протяжении суток здесь оказывают помощь юным пациентам – от новорожденных малышей до тех, кому вот-вот будет 18. За помощью сюда обращаются ребята со всей области.

Оксана Воронцова:
Очень трудно запланировать рабочий день свой. Может быть день, когда спокойно, много плановой госпитализации, мало экстренной, а бывает – 1-2 случая суперэкстренности, которые переворачивают весь день.

Лауреат конкурса «Врач года»! Рассказываем о работе одного из лучших педиатров Беларуси-10

Работа здесь многопрофильная – кроме медицинской помощи, маленькие пациенты и их родители нуждаются в поддержке. Несмотря на профессиональные моменты (бессонные ночи, дежурства в праздники), о своем жизненном выборе Оксана Воронцова не пожалела ни разу.

Подробности в видео.

# Медицина # общество

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