Лауреат конкурса «Врач года»! Рассказываем о работе одного из лучших педиатров Беларуси

Накануне многие работники здравоохранения были отмечены наградами. Среди лауреатов конкурса «Врач года» – Оксана Воронцова из Гродно, заведующая приемным отделением областной детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа у нее многопрофильная, оперативная и даже порой экстремальная – за год в отделении оказывают помощь более чем 30 тысячам юных пациентов.

Мечта стать врачом у Оксаны Воронцовой зародилась еще в юные годы. Папа, детский хирург, дома воодушевленно рассказывал о профессии. Влюбленная в медицину, будущий педиатр поступила в Гродненский медицинский, потом перевелась в Красноярский институт, по месту службы мужа. После распада Советского Союза Оксана Воронцова вернулась на родину, устроилась в приемное отделение Гродненской детской больницы.

Оксана Воронцова, заведующая приемным отделением Г родненской областной детской клинической больницы: Сразу на такой ответственный пост, где ты дежурный врач приемного отделения, у тебя опыта мало, и ты вдруг начинаешь видеть все. Я помню эти эмоции, тяжелые случаи, я помню, как мне пришлось родителям сказать, что ребенок погиб, это очень тяжело, поверьте, ты в этот момент тоже умираешь.

Оксана Михайловна никогда не называет свое отделение приемным покоем. Говорит, покой ее сотрудникам только снится. На протяжении суток здесь оказывают помощь юным пациентам – от новорожденных малышей до тех, кому вот-вот будет 18. За помощью сюда обращаются ребята со всей области.

Оксана Воронцова:

Очень трудно запланировать рабочий день свой. Может быть день, когда спокойно, много плановой госпитализации, мало экстренной, а бывает – 1-2 случая суперэкстренности, которые переворачивают весь день.