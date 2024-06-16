Прямой эфир

Гром и молния предвещали худую уборку сена – народные приметы на середину июня

16 июня 2024 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!

Гром и молния предвещали худую уборку сена – народные приметы на середину июня-1

16 июня – Лукьян Ветряк. На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный – сырую погоду и болезни, восточный – разного рода инфекции, а северо-восточный – беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.

График подкормок овощей в июне: какие культуры нуждаются в дополнительной обработке? Подробности.

Гром и молния предвещали худую уборку сена – народные приметы на середину июня-4

17 июня – Митрофан Навозник. Это считался идеальный день для подкормки будущего урожая. На Митрофана также окликали ветер – просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) – жди ненастья». В народе также подмечали, что к Митрофану лен начинает расти в полную силу. «День тем силен, что вытягивает лен», – приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».

18 июня – Дорофеев день. На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году, «воробьиные». Если Дорофей выдавался теплым да ясным, ждали, что зерно уродится крупным. Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки, то они больше не вырастут.

Гром и молния предвещали худую уборку сена – народные приметы на середину июня-7

21 июня – Федот Колодезник. В этот день нередко случались грозы: «Федот Стратилат грозами богат». Однако мерцания в небе не были хорошей приметой: гром и молния предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.

# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

Другие новости рубрики

Все новости
В белорусские колледжи планируют зачислить порядка 50 тысяч выпускников
16 июня 2024 08:20

В белорусские колледжи планируют зачислить порядка 50 тысяч выпускников

Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе
16 июня 2024 08:02

Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе

«Когда счастлива женщина, счастливы все вокруг». Большой разговор с Ольгой Шпилевской
16 июня 2024 07:55

«Когда счастлива женщина, счастливы все вокруг». Большой разговор с Ольгой Шпилевской