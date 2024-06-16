Гром и молния предвещали худую уборку сена – народные приметы на середину июня

Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!

16 июня – Лукьян Ветряк. На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный – сырую погоду и болезни, восточный – разного рода инфекции, а северо-восточный – беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.

17 июня – Митрофан Навозник. Это считался идеальный день для подкормки будущего урожая. На Митрофана также окликали ветер – просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) – жди ненастья». В народе также подмечали, что к Митрофану лен начинает расти в полную силу. «День тем силен, что вытягивает лен», – приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».

18 июня – Дорофеев день. На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году, «воробьиные». Если Дорофей выдавался теплым да ясным, ждали, что зерно уродится крупным. Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки, то они больше не вырастут.