В белорусские колледжи планируют зачислить порядка 50 тысяч выпускников

В белорусские колледжи зачислят на первый курс порядка 50 тысяч выпускников с общим базовым образованием. Прием документов уже стартовал. Шансы попасть на бюджетное место у абитуриентов вырастут, набор по сравнению с прошлым годом увеличили, и он составил почти 28 тысяч мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все чаще ребята делают выбор в пользу среднего специального образования. Если 5 лет назад в колледжи уходило чуть более 20 % выпускников базовой школы, то в этом году поступают около половины учеников после 9 класса. На выбор будущей профессии ощутимо влияет конъюнктура белорусского рынка труда. Современные тенденции требуют новых профессиональных навыков. Поэтому каждый год ссузы открывают дополнительные направления. Так, структуру специальностей обновили в Могилевском электротехническом колледже.

Наталия Яшная, заместитель директора Могилевского государственного электротехнического колледжа:

С учетом модернизации предприятий энергетики остро стоит вопрос подготовки электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей. Поэтому в нашем коллеже открыта подготовка и по этой профессии. С прошлого года мы запустили новую профессию в нашем колледже и ведем подготовку электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах.

Прием документов на уровень профессионально-технического обучения начался с 15 июня, среднего специального стартует с 20 июля.