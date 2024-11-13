«Всегда еду сюда с удовольствием». Провели один день с белорусским фермером

Число фермеров в Минской области продолжает расти. Всего насчитывается 980 хозяйств, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Многие жители трудятся целыми семейными династиями. Анатолий Супранович из Вилейщины уже свыше 10 лет держит животных и птиц.

Анатолий Супранович:

Всегда еду с удовольствием, знаю, что там животные, что меня там будут встречать. В деревне Лоевщина и находится ферма. Ее мужчина построил всего за несколько месяцев. Земли взял под личное подсобное хозяйство и все здесь обустроил. На участке бывает по три раза в день. Этого достаточно, чтобы выполнить необходимые работы.

Хозяина встречают ослики, сопровождают, словно интересуясь его работой. Анатолий Супранович осматривает весь участок: где находятся его постояльцы, хватает ли корма и воды. А вот в отсеке для баранов и овец новое пополнение (недельный малыш) проверяет его самочувствие. Рядом с парнокопытными соседствуют козы. Всего в сарае свыше 10 козочек, они сразу откликаются на голос Анатолия Супрановича. Понимают: сейчас время дойки. Для этого в помощь фермеру современный аппарат, он гораздо упрощает работу.