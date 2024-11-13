Были еноты, белки и даже лягушки. Этот белорус уехал из города и построил целую ферму

Число фермеров в Минской области продолжает расти. Всего насчитывается 980 хозяйств, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Многие жители трудятся целыми семейными династиями. Анатолий Супранович из Вилейщины уже свыше 10 лет держит животных и птиц. Фазаны, козы, ослы. И это лишь малая часть. К своему делу относятся с душой: глаза горят, а руки не боятся делать.

От пустого поля до большого преуспевающего хозяйства. Разница – 10 лет. Еще в далеком 2014 здесь находился всего один дом. Сменив городскую столичную суету на сельские просторы, Анатолий Супранович поменял свою жизнь на 180 градусов. Привел территорию в порядок, начал быстрыми темпами возводить различные пристройки. Баню, бассейн, беседки, веранду, летний домик. Но то, ради чего все и начиналось, – это мечта обзавестись большим хозяйством. С которым чтобы полностью познакомиться, нам понадобился целый день.



Каждое утро начинается максимально рано. Встает не с петухами, а по крику фазанов. Они ждут своего хозяина – голосят. Список дел немаленький. Всех обойти, посчитать, покормить, проверить самочувствие. С приходом осени работы стало хоть немного меньше. Поголовье животных и птиц уменьшилось, так как часть пораздавал. Но весной все возвращается на круги своя. Потомство опять увеличивается.

Анатолий Супранович:

По осени меньше, весной гораздо больше, особенно летом, когда они начинают плодиться. Они тут во всей красе. Сейчас они линяли, у них ничего нет. Работаю и живу я здесь с супругой, на каникулы приехали внучки.

Любовь к животным началась с самого детства. Мужчина улыбается: кого только ни приносил домой, даже змей. Пресмыкающиеся кусали, и не один раз. Но любовь к животным от этого не уменьшилась. Анатолий Супранович:

Были еноты, белки, волчата, даже лягушки и ужи жили. Это с детства. Я обратил внимание, что и у детей, и у внуков, все любят животных, жалеют. Когда живешь на природе, то полностью ей отдаешься, я посадил этот лес. Здесь летом столько птиц, они гнезда строят, разводятся. Уже у меня живут и сойки.