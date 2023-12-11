В Минске образованы городская и окружные избирательные комиссии

Новости Беларуси. Минская городская и 20 окружных избирательных комиссий образованы в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минская городская и 20 окружных избирательных комиссий образованы в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Документы от городских организационных структур, политических партий и общественных объединений, трудового коллектива и отдельных граждан о выдвижении 291 человека поступили в установленные сроки. В том числе в состав Минской городской избирательной комиссии выдвинуто 13 человек, в состав окружных избирательных комиссий – 278 человек. Четыре политические партии направили в избирательные комиссии 77 представителей, общественные объединения – 154, граждане путем подачи заявлений – 59. Одного своего представителя направил трудовой коллектив. Минская городская и окружные избирательные комиссии образованы в максимальном составе – по 13 человек.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Выдвижение происходило в соответствии с избирательным законодательством. Наши представители политических партий и общественных объединений, которые традиционно участвуют в выборах, направили своих представителей. В общей сложности у нас порядка 76 % представителей именно общественности. Для города это достаточно неплохой показатель.
Напомним, единый день голосования пройдет 25 февраля 2024.