В Минске образованы городская и окружные избирательные комиссии

Документы от городских организационных структур, политических партий и общественных объединений, трудового коллектива и отдельных граждан о выдвижении 291 человека поступили в установленные сроки. В том числе в состав Минской городской избирательной комиссии выдвинуто 13 человек, в состав окружных избирательных комиссий – 278 человек. Четыре политические партии направили в избирательные комиссии 77 представителей, общественные объединения – 154, граждане путем подачи заявлений – 59. Одного своего представителя направил трудовой коллектив. Минская городская и окружные избирательные комиссии образованы в максимальном составе – по 13 человек.