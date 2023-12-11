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В Минске образованы городская и окружные избирательные комиссии

11 декабря 2023 18:01
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Новости Беларуси. Минская городская и 20 окружных избирательных комиссий образованы в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске образованы городская и окружные избирательные комиссии-1

Документы от городских организационных структур, политических партий и общественных объединений, трудового коллектива и отдельных граждан о выдвижении 291 человека поступили в установленные сроки. В том числе в состав Минской городской избирательной комиссии выдвинуто 13 человек, в состав окружных избирательных комиссий – 278 человек. Четыре политические партии направили в избирательные комиссии 77 представителей, общественные объединения – 154, граждане путем подачи заявлений – 59. Одного своего представителя направил трудовой коллектив. Минская городская и окружные избирательные комиссии образованы в максимальном составе – по 13 человек.

В Минске образованы городская и окружные избирательные комиссии-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Выдвижение происходило в соответствии с избирательным законодательством. Наши представители политических партий и общественных объединений, которые традиционно участвуют в выборах, направили своих представителей. В общей сложности у нас порядка 76 % представителей именно общественности. Для города это достаточно неплохой показатель.

Напомним, единый день голосования пройдет 25 февраля 2024.

# Выборы в Беларуси # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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