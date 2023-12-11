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Обновлённое здание городского отделения департамента охраны открыли в Столбцах

11 декабря 2023 17:46
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Новости Беларуси. В Столбцах открыли обновленное здание городского отделения департамента охраны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновлённое здание городского отделения департамента охраны открыли в Столбцах-1

Здесь провели масштабный ремонт. На втором этаже новой мебелью оснастили кабинеты, актовый зал и служебные помещения. На полу – новая плитка. Освежили и стены, на которых разместили современные информационные стенды. Кроме этого, приобрели новое техническое оборудование, которое поспособствует более эффективной работе. В 2024 году планируют провести ремонт на первом этаже, а также оборудовать спортивный зал.

Обновлённое здание городского отделения департамента охраны открыли в Столбцах-4

Анатолий Шкарупило, начальник Столбцовского отделения Департамента охраны майор милиции:
Департамент охраны Министерства внутренних дел привнес для нас новшество – АИС охрану. Это компьютер, где для инструктивных занятий можно показать тактику действий. Туда же приходят сведения, которые нужно показать, и видео.

Новые мониторы помогают сотрудникам следить за порядком в режиме онлайн. Кстати, вскоре камер видеонаблюдения в городе станет больше. Их установят в общественных местах.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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