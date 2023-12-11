9 нетрезвых и 50 бесправников: ГАИ Минской области внимательно следит за водителями в непогоду

Новости Беларуси. Более 1 400 нарушителей выявили на дорогах Минской области за 9 и 10 декабря. Среди них 9 нетрезвых водителей и свыше полусотни бесправников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не обошлось без пострадавших. Травмы в результате двух ДТП получили два человека. Еще более чем в 60 авариях обошлось без травмированных людей. Из-за дорожного происшествия движение было затруднено на трассе М1 и утром 11 декабря.