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9 нетрезвых и 50 бесправников: ГАИ Минской области внимательно следит за водителями в непогоду

11 декабря 2023 17:46
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Новости Беларуси. Более 1 400 нарушителей выявили на дорогах Минской области за 9 и 10 декабря. Среди них 9 нетрезвых водителей и свыше полусотни бесправников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

9 нетрезвых и 50 бесправников: ГАИ Минской области внимательно следит за водителями в непогоду-1

Не обошлось без пострадавших. Травмы в результате двух ДТП получили два человека. Еще более чем в 60 авариях обошлось без травмированных людей. Из-за дорожного происшествия движение было затруднено на трассе М1 и утром 11 декабря.

9 нетрезвых и 50 бесправников: ГАИ Минской области внимательно следит за водителями в непогоду-4

В Дзержинском районе столкнулись грузовик и фура. Водителя МАЗа из кабины извлекали спасатели. Он был доставлен в больницу. Мужчина, который управлял фурой, не пострадал. ГАИ предупреждает: из-за погоды обстановка на магистралях может ухудшиться. 11 декабря во многих районах прошел мокрый снег и дождь, а значит на дорогах возможна гололедица. Всех автолюбителей призывают проверять исправность своего транспорта перед выездом, избегать резких маневров и держать безопасную дистанцию.

# ДТП # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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