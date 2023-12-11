В каждом уголке можно почувствовать праздник. Как Несвижский замок принарядился к Новому году?

Более двух десятков елей и необычные украшения. Несвижский замок встречает гостей в ярком праздничном убранстве. У каждого зала свой стиль. Подготовлена и насыщенная программа: спектакли для детей, музыкальные шедевры, новые экспозиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чем удивит гостей Национальный историко-культурный музей-заповедник в праздники, узнала Екатерина Ковальчук.

В Несвижском замке уже царит новогодняя атмосфера. В 2023 году в декоре были применены новые идеи. Каждый зал украшен в определенной тематике. Например, бальный – самый светлый: все в белых тонах, у елки разместился импровизированный снежный город.

Виктория Лозинска, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Здесь, в зале архива и библиотеки, на оригинальной плитке XIX века среди фолиантов и бюстов древнегреческих философов и поэтов разместилась вот эта красавица. А под ней, среди традиционных подарков в коробках, лучший подарок – книга. «Библиоелка» в залах библиотеки.