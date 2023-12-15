В Минске наградили победителей конкурса среди молодых журналистов и блогеров «Пресс-код»

Тактика боя на информационном поле. Форум молодых журналистов в Минске собрал более 200 представителей всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу форума завершила торжественная церемония награждения победителей конкурса среди молодых журналистов и блогеров «Пресс-код». В этом году в оргкомитет поступило более 300 заявок. Победителей определили в разных номинациях. Среди них «Лучший авторский материал», видеоблог, фоторепортаж.