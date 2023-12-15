В Минске наградили победителей конкурса среди молодых журналистов и блогеров «Пресс-код»
Тактика боя на информационном поле. Форум молодых журналистов в Минске собрал более 200 представителей всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работу форума завершила торжественная церемония награждения победителей конкурса среди молодых журналистов и блогеров «Пресс-код». В этом году в оргкомитет поступило более 300 заявок. Победителей определили в разных номинациях. Среди них «Лучший авторский материал», видеоблог, фоторепортаж.
Владислав Некрасов, победитель республиканского конкурса молодых журналистов «Пресс-код»:
Я представил работу в номинации «Лучший фоторепортаж». Я непрямолинейно смотрел на машины, людей, пытался найти что-то цепляющее. Не каждый это заметит. Благодаря таким деталям, думаю, я победил.
Илона Глинистая, победительница республиканского конкурса молодых журналистов «Пресс-код»:
Я горжусь своей профессией, рада, что я оператор, потому что через картинку я могу показать то, как вижу я этот мир, других людей. И так как я защищала проект «Минск – это мы», проект о молодых активных людях, которые четко ставят свои цели во благо Родины, и за счет своей профессии они раскрываются как личности.
Отметим, что в 2023 году к команде СТВ присоединились почти два десятка молодых специалистов. Из сотни практикантов остались работать самые талантливые. Для их профессионального роста телекомпания проводит различные мастер-классы и занятия по технике речи. К тому же каждого из них закрепили за более опытным коллегой-наставником, готовым в любую минуту прийти на помощь.
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