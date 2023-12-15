Перцов: «Центральные медиа уже на протяжении двух последних лет полностью готовы, держат руку на пульсе»

Мы держим информповестку, но против нас работает серьезная технологичная машина с нечестными методами. Об этом заявил министр информации Беларуси на Форуме молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Центральные медиа уже на протяжении двух последних лет полностью готовы, держат руку на пульсе, даже в условиях конкуренции интересности, когда каждую секунду лента пестрит многочисленными сообщениями, формирует информационную повестку. Как-то ухитряются проверять и держать высокую степень качества, но, к сожалению, надо признать, что не все региональные СМИ действуют так же. Где-то по объективным причинам, где-то из-за нежелания перестраиваться.