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Перцов: «Центральные медиа уже на протяжении двух последних лет полностью готовы, держат руку на пульсе»

15 декабря 2023 11:17
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Мы держим информповестку, но против нас работает серьезная технологичная машина с нечестными методами. Об этом заявил министр информации Беларуси на Форуме молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перцов: «Центральные медиа уже на протяжении двух последних лет полностью готовы, держат руку на пульсе»-1

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Центральные медиа уже на протяжении двух последних лет полностью готовы, держат руку на пульсе, даже в условиях конкуренции интересности, когда каждую секунду лента пестрит многочисленными сообщениями, формирует информационную повестку. Как-то ухитряются проверять и держать высокую степень качества, но, к сожалению, надо признать, что не все региональные СМИ действуют так же. Где-то по объективным причинам, где-то из-за нежелания перестраиваться.

Гендиректор СТВ: искусственный интеллект – это и помощь человеку, и инструмент в создании фейков. Подробности.

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Перцов

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