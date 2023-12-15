Вифлеемский огонь доставили в Гродно

Символ мира и добра. В Гродно прибыл Вифлеемский огонь. Пламя в Кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия доставили католические скауты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед тем как попасть в нашу страну, огонь проделал долгий и нелегкий путь. Из Вифлеема – в Австрию. Оттуда – в Польшу. Священное пламя впервые за много лет перевозили через литовскую границу. Так как все пункты пропуска на белорусско-польской в Гродненской области закрыты. Символический огонь будет путешествовать по Беларуси. Его доставят во все приходы страны. Каждый верующий сможет зажечь лампадку и принести домой свою свечу добра, мира и надежды.

Ян Кучинский, настоятель Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия:

Мы абяцалі, што будзем рабіць усё магчымае і немагчымае, каб гэты агеньчык трапіў, таму што ён дае такі сімвал надзеі ў нешта лепшае. Вернікі, жыхары Гродна ўжо прывыклыя да таго, што гэты агонь ёсць кожны год. Вядома, кожны з нас, калі моладзь збіраецца ў кастра, каля свечкі, у адкрытага агню, то ўсюды пануе такі супакой у душы. Цёплая, добрая атмасфера робіцца.

Уже этим вечером священное пламя прибудет в Кафедральный костел Пресвятой Девы Марии в Минске.