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Вифлеемский огонь доставили в Гродно

15 декабря 2023 13:46
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Символ мира и добра. В Гродно прибыл Вифлеемский огонь. Пламя в Кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия доставили католические скауты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вифлеемский огонь доставили в Гродно-1

Перед тем как попасть в нашу страну, огонь проделал долгий и нелегкий путь. Из Вифлеема – в Австрию. Оттуда – в Польшу. Священное пламя впервые за много лет перевозили через литовскую границу. Так как все пункты пропуска на белорусско-польской в Гродненской области закрыты. Символический огонь будет путешествовать по Беларуси. Его доставят во все приходы страны. Каждый верующий сможет зажечь лампадку и принести домой свою свечу добра, мира и надежды.

Вифлеемский огонь доставили в Гродно-4

Ян Кучинский, настоятель Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия:
Мы абяцалі, што будзем рабіць усё магчымае і немагчымае, каб гэты агеньчык трапіў, таму што ён дае такі сімвал надзеі ў нешта лепшае. Вернікі, жыхары Гродна ўжо прывыклыя да таго, што гэты агонь ёсць кожны год. Вядома, кожны з нас, калі моладзь збіраецца ў кастра, каля свечкі, у адкрытага агню, то ўсюды пануе такі супакой у душы. Цёплая, добрая атмасфера робіцца.

Уже этим вечером священное пламя прибудет в Кафедральный костел Пресвятой Девы Марии в Минске.

# Православные в Беларуси # общество

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