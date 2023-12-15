Гендиректор СТВ: искусственный интеллект – это и помощь человеку, и инструмент в создании фейков

Мы держим информповестку, но против нас работает серьезная технологичная машина с нечестными методами. Об этом заявил министр информации Беларуси на Форуме молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о новых вызовах и угрозах. Так, сегодня искусственный интеллект размывает границы между фейком и реальностью. Новейшие технологии позволяют менять лица людей, редактировать их речь и проводить другие манипуляции с контекстом. Казалось бы, все безобидно, но есть опасности, которые несут искусственный интеллект и нейросети.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Если говорить про искусственный интеллект как инструмент, который внедряется в нашу жизнь, две стороны медали – с одной стороны, это помощь человеку в выполнении каких-то технологических процессов, в то же время мы видим, что это может быть использовано в создании фейков. И сейчас очень важно аудитории, зрителям либо всем, кто смотрит контент, уметь распознавать, достоверная это информация или недостоверная. А мы как средство массовой коммуникации, которое присутствует не только на телевидении, но и в интернет-пространстве, максимально быстро на это реагировать.

Отметим, что в 2023 году к команде СТВ присоединились почти два десятка молодых специалистов. Из сотни практикантов остались работать самые талантливые. Для их профессионального роста телекомпания проводит различные мастер-классы и занятия по технике речи. К тому же каждого из них закрепили за более опытным коллегой-наставником, готовым в любую минуту прийти на помощь.