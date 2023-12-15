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В Беларуси началась внезапная проверка дежурных сил ВВС и ПВО

15 декабря 2023 13:41
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В Беларуси началась внезапная проверка дежурных сил ВВС и ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась внезапная проверка дежурных сил ВВС и ПВО-1

Как сообщили в Министерстве обороны, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса». В ходе проверки личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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