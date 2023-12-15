Карпенко: «В период избирательной кампании мы будем активно сотрудничать со СМИ»

Мы держим информповестку, но против нас работает серьезная технологичная машина с нечестными методами. Об этом заявил министр информации Беларуси на Форуме молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы держим информповестку, но против нас работает серьезная технологичная машина с нечестными методами. Об этом заявил министр информации Беларуси на Форуме молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Перцов ориентировал начинающих коллег не поддаваться на уловки тех, кто находится по ту сторону информационных баррикад. Необходимо нарабатывать умение создавать контент в новой цифровой среде с применением современных информационных инструментов. Участие в форуме принимают более 200 молодых журналистов общенациональных и региональных СМИ, а также эксперты. Среди обсуждаемых тем экстремальная журналистика, работа госпропаганды, продвижение в digital. Уделили внимание и важному событию будущего года в нашей стране – электоральной кампании.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
В период избирательной кампании мы будем активно сотрудничать со СМИ, работать, взаимодействовать. Это и пресс-подходы, и пресс-конференции, и ответы на какие-то актуальные вопросы, которые есть. Кроме этого, будет работать информационный пресс-центр Центральной избирательной комиссии в малом зале Дворца Республики. Будет работать с 24 по 26 февраля включительно. 24-го он начнет работу с большой пресс-конференции председателя ЦИК для средств массовой информации и для международных наблюдателей.
Перцов: «Центральные медиа уже на протяжении двух последних лет полностью готовы, держат руку на пульсе».