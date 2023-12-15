Карпенко: «В период избирательной кампании мы будем активно сотрудничать со СМИ»

Мы держим информповестку, но против нас работает серьезная технологичная машина с нечестными методами. Об этом заявил министр информации Беларуси на Форуме молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов ориентировал начинающих коллег не поддаваться на уловки тех, кто находится по ту сторону информационных баррикад. Необходимо нарабатывать умение создавать контент в новой цифровой среде с применением современных информационных инструментов. Участие в форуме принимают более 200 молодых журналистов общенациональных и региональных СМИ, а также эксперты. Среди обсуждаемых тем экстремальная журналистика, работа госпропаганды, продвижение в digital. Уделили внимание и важному событию будущего года в нашей стране – электоральной кампании.