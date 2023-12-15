Сколько сахара в год съедает белорус и откуда берётся зависимость от сладкого?

Пирожные, тортики, конфетки, шоколадки. Человеку сложно представить жизнь без таких маленьких радостей. Особенно когда нужно поднять настроение. Ведь сахар способствует выработке гормона счастья. Сладкую тему обсудили в ток-шоу «Точки над i».
Пирожные, тортики, конфетки, шоколадки. Человеку сложно представить жизнь без таких маленьких радостей. Особенно когда нужно поднять настроение. Ведь сахар способствует выработке гормона счастья. Сладкую тему обсудили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Ежегодно один белорус съедает примерно 23,5 килограмма этого счастья. Из многообразия кондитерских изделий больше всего наши люди уважают, конечно же, мучные изделия. Они составляют около 60 % от общего потребления сладостей. Но чего уж греха таить, понятно, что в реальности эта цифра в несколько раз больше. Никто же не ведет учет всех наших домашних пирожков и эклерчиков. Правда?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я считаю, что мне повезло, потому что я сладкое не очень люблю. Прям на протяжении всей жизни. Я считаю, что реально повезло. Кого-то тянет на сладкое, кого-то нет. Правда ли, что сахарная зависимость встречается у каждого третьего человека?
Эллина Плисакова, нутрициолог:
Вообще, в нутрициологии нет понятия зависимость сахарная или зависимость от еды. Это уже даже научно доказано, что это не так. Чаще всего почему мы едим сладкое – это очень много причин. Это несбалансированный рацион, это мы заедаем какие-то эмоции сладким. Поэтому здесь всегда нужно разбираться почему.
Наталья Надольская:
Ну давайте с детства. Почему дети все сладкоежки?
Эллина Плисакова:
Потому что родители покупают, задабривают, награждают сладким. И это идет не потому, что дети любят. Конечно, дети любят не только сладкое, они любят и фрукты, и овощи, если мы будем их предлагать.