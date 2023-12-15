Прямой эфир

Сколько сахара в год съедает белорус и откуда берётся зависимость от сладкого?

15 декабря 2023 13:31
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Пирожные, тортики, конфетки, шоколадки. Человеку сложно представить жизнь без таких маленьких радостей. Особенно когда нужно поднять настроение. Ведь сахар способствует выработке гормона счастья. Сладкую тему обсудили в ток-шоу «Точки над i».

Сколько сахара в год съедает белорус и откуда берётся зависимость от сладкого?-1

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Ежегодно один белорус съедает примерно 23,5 килограмма этого счастья. Из многообразия кондитерских изделий больше всего наши люди уважают, конечно же, мучные изделия. Они составляют около 60 % от общего потребления сладостей. Но чего уж греха таить, понятно, что в реальности эта цифра в несколько раз больше. Никто же не ведет учет всех наших домашних пирожков и эклерчиков. Правда?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я считаю, что мне повезло, потому что я сладкое не очень люблю. Прям на протяжении всей жизни. Я считаю, что реально повезло. Кого-то тянет на сладкое, кого-то нет. Правда ли, что сахарная зависимость встречается у каждого третьего человека?

Сколько сахара в год съедает белорус и откуда берётся зависимость от сладкого?-4

Эллина Плисакова, нутрициолог:
Вообще, в нутрициологии нет понятия зависимость сахарная или зависимость от еды. Это уже даже научно доказано, что это не так. Чаще всего почему мы едим сладкое – это очень много причин. Это несбалансированный рацион, это мы заедаем какие-то эмоции сладким. Поэтому здесь всегда нужно разбираться почему.

Наталья Надольская:
Ну давайте с детства. Почему дети все сладкоежки?

Эллина Плисакова:
Потому что родители покупают, задабривают, награждают сладким. И это идет не потому, что дети любят. Конечно, дети любят не только сладкое, они любят и фрукты, и овощи, если мы будем их предлагать.

# Еда # общество

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