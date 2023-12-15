Сколько сахара в год съедает белорус и откуда берётся зависимость от сладкого?

Пирожные, тортики, конфетки, шоколадки. Человеку сложно представить жизнь без таких маленьких радостей. Особенно когда нужно поднять настроение. Ведь сахар способствует выработке гормона счастья. Сладкую тему обсудили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Ежегодно один белорус съедает примерно 23,5 килограмма этого счастья. Из многообразия кондитерских изделий больше всего наши люди уважают, конечно же, мучные изделия. Они составляют около 60 % от общего потребления сладостей. Но чего уж греха таить, понятно, что в реальности эта цифра в несколько раз больше. Никто же не ведет учет всех наших домашних пирожков и эклерчиков. Правда? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я считаю, что мне повезло, потому что я сладкое не очень люблю. Прям на протяжении всей жизни. Я считаю, что реально повезло. Кого-то тянет на сладкое, кого-то нет. Правда ли, что сахарная зависимость встречается у каждого третьего человека?