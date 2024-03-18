Владимир Кухарев посетил стройплощадку стадиона «Трактор»

На объекте работают порядка 60 человек и 20 единиц техники. Уже практически завершили демонтаж строительных конструкций. Принято решение на трибуне для болельщиков оставить только 5 600 мест, вместо 17,5 тысячи. Функциональное назначение стадиона останется прежним – упор сделают на развитие детско-юношеского футбола. Одновременно ведутся работы и на прилегающей лесопарковой территории.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Рядом со стадионом «Трактор» расположен парк имени 50-летия Великого Октября, где также ведутся работы по капитальному ремонту. Выполнены работы по демонтажу различных конструкций, которые остались после демонтажа аттракционов. В настоящее время эти работы завершены и «Минскзеленстроем» ведутся работы по закупке детского игрового и спортивного оборудования

Вместо демонтированных аттракционов появится площадка для стритбола, воркаута, мини-футбола, небольшой скейтпарк и детский игровой комплекс.