Армейский уклад и дисциплина! Лагерь «Патриот» работает в Бобруйске

На базе инженерно‑аэродромного полка в Бобруйске работает лагерь «Патриот» – место, где подростки на две недели оказываются в самом сердце армейской жизни. Здесь – казарменный режим, строевая, огневая и медицинская подготовка, инженерные занятия, спортивные тренировки, квесты и викторины. Каждый день – новый вызов, никакой рутины и полное отсутствие гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы подчеркивают: цель – не просто дать навыки, а сформировать характер, научить ответственности, взаимовыручке и командной работе. Многие ребята возвращаются сюда снова – их объединяет интерес к армии и истории, который постепенно превращается в крепкую дружбу. В этом сезоне лагерь примет более 100 участников, программа – ориентирована на максимум.

Александр Тиханович, исполняющий обязанности заместителя командира 83‑го инженерно‑аэродромного полка: Непосредственно одним из главных моментов воспитания молодого поколения, я считаю, что мы здесь, в ходе проведения этого лагеря, должны привить им некоторую осознанность. То есть, что из себя представляют Вооруженные Силы, зачем они нужны и какой непосредственно вклад они, когда вырастут, смогут вносить в обороноспособность Республики Беларусь.

Александр Морозов, участник лагеря «Патриот»:

Я в этом лагере уже второй раз. В прошлый раз я ездил в позапрошлом году. Мне здесь понравилось. Очень много разнообразного, по типу разборки оружия, какие-нибудь викторины у нас постоянно проходят, просмотр фильмов, в футбол играем, волейбол. Здесь интересно.

В программе лагеря экскурсии, встречи с представителями ОСВОД и МЧС. Каждый вечер – подведение итогов дня, общая прогулка и проверка. Спорт – обязательная часть расписания: зарядка, футбол, волейбол, общая физподготовка. Ребята изучают историю части и общаются с офицерами. За время смены участники не только получают полезные навыки, но и понимают, что значит быть частью единой команды. Для многих это – первый шаг к выбору будущего пути и осознанному интересу к службе.