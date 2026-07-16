Генпрокуратура Латвии возбудила уголовное дело в отношении белорусских пограничников

Очередной недружественный шаг в отношении Минска предприняла Рига. Латвийская прокуратура возбудила уголовное производство в отношении белорусских пограничников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для уголовного дела стало заявление латвийской погранохраны от 13 июля о миграционном давлении на границе с Беларусью, которое, по версии Риги, длится с 2021 года. Латвия квалифицирует действия белорусских пограничников, цитата, «как преступную схему с участием пяти человек». Им инкриминируют якобы повреждение инфраструктуры и подрыв работы погранслужбы. Расследование поручено Департаменту защиты государственной безопасности Генпрокуратуры.

При этом любопытно, что дело возбуждено по факту, а не в отношении конкретных лиц. В Минске неоднократно опровергали подобные обвинения. Белорусская сторона подчеркивает, что не может быть источником нелегальной миграции, поскольку среди задерживаемых на границе нет белорусских граждан и лиц с белорусскими визами. На этом фоне очевидно, что Рига пытается оправдать миллиардные траты на возведение заборов на восточной границе, которые, по сути, стали инструментом отмывания денег.