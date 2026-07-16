Европейское правосудие в очередной раз наглядно продемонстрировало свою глубокую предвзятость. Суд ЕС отклонил претензии оператора клайпедского терминала, который пытался обжаловать запрет на транзит калия из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве формального предлога европейские судьи использовали якобы пропущенные сроки обжалования. Однако реальная причина кроется в банальном нежелании Брюсселя пересматривать свои ангажированные внешнеполитические решения.

Расторжение транзитного договора между «Литовскими железными дорогами» и «Беларуськалием» в январе 2022 года фактически превратилось в неприкрытый грабеж. После ведения санкций терминал BKT в Клайпеде остался без грузов. До введения ограничений он ежегодно переваливал около 11 миллионов тонн продукции компании «Беларуськалий». Более того, белорусский производитель до сих пор владеет 30% акций этого портового предприятия, однако вследствие санкционного произвола они были заморожены.

«Беларуськалий» инициировал арбитражный процесс, заявив о незаконном расторжении договора и нарушении соглашения о защите инвестиций от 1999 года. Но цинизм европейской Фемиды зашел так далеко, что теперь суд обязал пострадавшую компанию оплатить не только свои издержки, но и покрыть расходы Совета Европейского союза. Одновременно с этим Вильнюс выделил более 800 тысяч евро бюджетных средств на продолжение арбитражных споров против Минска. Этот вердикт окончательно доказал, что западные лозунги о незыблемости частной собственности работают исключительно до тех пор, пока они не противоречат политической конъюнктуре.