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Новый старт космического корабля запланирован на 23 марта – причины переноса назвали в Роскосмосе

21 марта 2024 17:56
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За подготовкой к этому полету наблюдал весь мир. С особым волнением и трепетом за событиями на космодроме Байконур следили белорусы, ведь в составе экипажа, который должен был отправиться к МКС, наша соотечественница – первая женщина-космонавт Республики Беларусь Марина Василевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако запланированный на сегодня старт так и не состоялся. Во время запуска ракетной установки произошло срабатывание автоматических систем. Все подробности узнаем прямо сейчас.

На связь со студией с космодрома Байконур выходит наш корреспондент Константин Герцев.

Новый старт космического корабля запланирован на 23 марта – причины переноса назвали в Роскосмосе-1

Константин Герцев, корреспондент:
Конечно, стоит отметить, что отмена старта для всех собравшихся на космодроме Байконур, да и в целом всех зрителей, стала определенной неожиданностью. Сразу же в направлении 31-й площадки космодрома выехала группа быстрого реагирования. И стоит отметить, что руководство госкорпорации «Роскосмос» немедленно прокомментировало сложившуюся ситуацию. Госкомиссия продолжает анализировать ситуацию. Предварительная причина – просадка напряжения химического источника тока.

Новый старт космического корабля запланирован на 23 марта – причины переноса назвали в Роскосмосе-4

Юрий Борисов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»:
Космос сделал такое. Ситуация вполне понятная. Весь расчет понимает, что делать. У нас есть соответствующие регламенты и инструкции на этот счет. Никакой паники нет.

Также руководство госкорпорации заявило, что жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает.

Новый старт космического корабля запланирован на 23 марта – причины переноса назвали в Роскосмосе-7

Сергей Крикалев, исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос»:
К счастью, автоматика сработала и не допустила неправильную работу дальнейшей системы корабля. И экипаж в безопасности. Вы видели уже, автобус забрал экипаж, экипаж покинул ракету.

Новый старт космического корабля запланирован на 23 марта – причины переноса назвали в Роскосмосе-10

Сейчас с ними производят определенные действия для снятия скафандра и его разгерметизации. После они будут доставлены в гостиницу «Космонавт», где и находились по сей день, до планируемого старта. Также продолжена работа по анализу сложившейся ситуации и устранению ее причин. Следующая дата резервного старта – это 23 марта, 15:36 по минскому времени. Мы видим, что за нашей спиной фермы обслуживания ракетоносителя сошлись. Это значит, что работа продолжается. Сегодня же будет откачано топливо, чтобы полностью просканировать и выявить те недочеты, из-за которых автоматическая система заблокировала пуск ракетоносителя.

# Белорусские космонавты # общество # Константин Герцев

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