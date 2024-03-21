Новый старт космического корабля запланирован на 23 марта – причины переноса назвали в Роскосмосе

За подготовкой к этому полету наблюдал весь мир. С особым волнением и трепетом за событиями на космодроме Байконур следили белорусы, ведь в составе экипажа, который должен был отправиться к МКС, наша соотечественница – первая женщина-космонавт Республики Беларусь Марина Василевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако запланированный на сегодня старт так и не состоялся. Во время запуска ракетной установки произошло срабатывание автоматических систем. Все подробности узнаем прямо сейчас. На связь со студией с космодрома Байконур выходит наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Конечно, стоит отметить, что отмена старта для всех собравшихся на космодроме Байконур, да и в целом всех зрителей, стала определенной неожиданностью. Сразу же в направлении 31-й площадки космодрома выехала группа быстрого реагирования. И стоит отметить, что руководство госкорпорации «Роскосмос» немедленно прокомментировало сложившуюся ситуацию. Госкомиссия продолжает анализировать ситуацию. Предварительная причина – просадка напряжения химического источника тока.

Юрий Борисов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»:

Космос сделал такое. Ситуация вполне понятная. Весь расчет понимает, что делать. У нас есть соответствующие регламенты и инструкции на этот счет. Никакой паники нет. Также руководство госкорпорации заявило, что жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает.

Сергей Крикалев, исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос»:

К счастью, автоматика сработала и не допустила неправильную работу дальнейшей системы корабля. И экипаж в безопасности. Вы видели уже, автобус забрал экипаж, экипаж покинул ракету.