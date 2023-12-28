В Республиканском реабилитационном центре прошёл марафон желаний «Наши дети». Ребятам привезли подарки

Традиционный благотворительный проект «Наши дети» продолжает оказывать адресную помощь. На этот раз гости посетили Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Традиционный благотворительный проект «Наши дети» продолжает оказывать адресную помощь. На этот раз гости посетили Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В гости к ребятам приехал коллектив Министерства спорта и туризма во главе с первым заместителем Александром Дороховичем. Также в мероприятии приняла участие начальник главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по городу Минску Наталья Василевская.
В центре царила теплая и уютная атмосфера, руководители за одним столом с детьми делали своими руками открытки к Новому году и украшения на елку. А еще совершили маленькое чудо – привезли ребятам подарки, которые они заказывали в своих письмах Деду Морозу, и так необходимые центру средства для реабилитации.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Такие центры, как этот, нуждаются во внимании и заботе – их много не бывает. Поэтому важно, чтобы не только в Новый год, но и в другие дни слышали, слушали и помогали не только словом, но и делом этим центрам. Я лично испытал положительные эмоции, когда маленькие детишки светятся счастьем, это здорово.
Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Даже взрослый человек перед Новым годом ждет определенного чуда. Поэтому это чудо, которое сегодня случилось, оно для детей. Но, поверьте, оно и для нас. Видеть деток с такими сложностями жизненными, такими улыбками на лицах, такими нарядными и счастливыми дорогого стоит. Поэтому слава богу, что такие акции у нас есть и мы можем принять в них участие.