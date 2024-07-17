В Минске наградили лауреатов премии правительства в области качества

Победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси в области качества по итогам 2023 года наградили сегодня, 17 июля, во Дворце Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые высокой награды удостоены семь организаций. Еще 22 предприятия повторно подтвердили звание. Среди лауреатов как флагманы нашей страны, так и представители малого предпринимательства. Они представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, строительную и пищевую отрасли, а также легкую промышленность и сферу образования.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси: Критерии разноплановые, комплексные. Это и лидерство, и совершенство, и участие в различных мероприятиях социальной направленности. Это и использование систем менеджмента качества.

Петр Пархомчик, заместитель п ремьер-министра Беларуси: Я не удивлен, допустим, результатам промышленного сектора, обрабатывающая промышленность, потому что всю жизнь в этой сфере вращаюсь, но вот вижу, как меняется наша пищевая промышленность, связанная с Министерством сельского хозяйства, с аграриями нашими. Насколько расширяется ассортимент этих продуктов, насколько он становится качественным, насколько он становится привлекательным.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

Сегодня очень отрадно, что именно получение премии правительства – это комплексная оценка работы всего предприятия, начиная от земли и кончая, конечно, как мы занимаемся углубленной переработкой, столом потребителя. Земля – это новые сорта, это новая технология работы.

Звание лауреата премии правительства за достижения в области качества закрепляет за производителем репутацию надежного игрока на рынке и открывает новые деловые возможности. Лауреаты в течение трех лет могут использовать изображение эмблемы премии в маркировке товаров, документации и рекламных материалах. В этом году награда присуждалась в 25-й раз.