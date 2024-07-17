В Беларуси ввели временный безвиз для 35 стран Европы

Безвизовый въезд в Беларусь, действующий для граждан Польши, Литвы и Латвии, теперь будет распространяться на 35 стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поддержал предложение МИД, которое еще раз демонстрирует открытость нашей страны всему миру. Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, уже с 19 июля могут въезжать и выезжать через все наши международные пункты пропуска по своим действительным документом и находиться на территории Беларуси не более 30 суток.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: Иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке, смогут следовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации, в том числе и через пункты пропуска в аэропортах.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси: Технически данный порядок начнет действовать с 8 утра 19 июля 2024 года. Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, с пятницы могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска государственной границы Республики Беларусь по действительным документам.

Воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия – до конца 2024 года. По безвизу можно гостить у нас не более 90 дней в году и приезжать не один раз.

Список стран Европы, для которых введен безвизовый режим:

1. Австрийская Республика.

2. Княжество Андорра.

3. Королевство Бельгия.

4. Республика Болгария.

5. Босния и Герцеговина.

6. Государство-город Ватикан.

7. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

8. Венгрия.

9. Греческая Республика.

10. Королевство Дания.

11. Ирландия.

12. Республика Исландия.

13. Королевство Испания.

14. Итальянская Республика.

15. Республика Кипр.

16. Княжество Лихтенштейн.

17. Великое Герцогство Люксембург.

18. Республика Мальта.

19. Княжество Монако.

20. Королевство Нидерландов.

21. Королевство Норвегия.

22. Португальская Республика.

23. Румыния.

24. Республика Сан-Марино.

25. Республика Северная Македония.

26. Словацкая Республика.

27. Республика Словения.

28. Финляндская Республика.

29. Французская Республика.

30. Федеративная Республика Германия.

31. Республика Хорватия.

32. Чешская Республика.

33. Швейцарская Конфедерация.

34. Королевство Швеция.

35. Эстонская Республика (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).