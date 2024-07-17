Дмитрий Крутой с рабочим визитом посещает Гомельский регион

Последствия урагана продолжают устранять в пострадавших от него регионах. Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области 17 июля работает глава Администрации Президента. В маршруте Дмитрия Крутого Лельчицкий, Мозырский и Калинковичский районы, которым больше всего досталось от непогоды. Масштабы ущерба уточняются. Уже известно, что площадь пострадавшего 13-14 июля леса составляет около 18 тысяч гектаров. На данный момент все силы направлены на расчистку вдоль придорожных полос населенных пунктов, а также вблизи линий электропередачи.