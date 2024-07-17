В Беларуси усилилась ответственность для недобросовестных участников рекламного рынка

Максим Прудников, заместитель начальника управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

При необходимости размещения наружной рекламы такая реклама подлежит согласованию. Если такая реклама планируется к размещению на территории города Минска, то согласованию такая реклама подлежит c Минским горисполкомом. На территории иных горисполкомов реклама согласовывается с городским или районным исполнительным комитетом по согласованию с соответствующим областным исполнительным комитетом. Реклама на транспортном средстве подлежит согласованию с соответствующим райисполкомом по месту нахождения владельца транспортного средства. Также наружная реклама и реклама транспортным средством медицинского характера подлежит согласованию с Министерством здравоохранения. Также вводится запрет на осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по предоставлению принадлежащих им рекламных конструкций для размещения рекламы других рекламораспространителей. Что это значит? С 12 июля 2024 года такие индивидуальные предприниматели вправе размещать на принадлежащих им средствах наружной рекламы только собственную рекламу.

Третий блок предусматривает усиление ответственности для недобросовестных участников рекламного рынка. Так, предусматривается дополнительное основание для прекращения действия разрешения на размещение средств наружной рекламы при невнесении в установленный срок платы, подлежащей взиманию местным исполнительным распорядителем органом и администрацией парка «Великий Камень», размещение рекламы экстремистского характера и неисполнение предписания либо же ненадлежащее исполнение предписания уполномоченного государственного органа.