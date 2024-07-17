В Беларуси усилилась ответственность для недобросовестных участников рекламного рынка
Повышение культуры продвижения товаров, работ и услуг. В Беларуси изменился закон «О рекламе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он усиливает ответственность игроков рынка. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли разъяснили ключевые новшества. Условно изменения можно разделить на несколько блоков.
Максим Прудников, заместитель начальника управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
При необходимости размещения наружной рекламы такая реклама подлежит согласованию. Если такая реклама планируется к размещению на территории города Минска, то согласованию такая реклама подлежит c Минским горисполкомом. На территории иных горисполкомов реклама согласовывается с городским или районным исполнительным комитетом по согласованию с соответствующим областным исполнительным комитетом. Реклама на транспортном средстве подлежит согласованию с соответствующим райисполкомом по месту нахождения владельца транспортного средства. Также наружная реклама и реклама транспортным средством медицинского характера подлежит согласованию с Министерством здравоохранения. Также вводится запрет на осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по предоставлению принадлежащих им рекламных конструкций для размещения рекламы других рекламораспространителей. Что это значит? С 12 июля 2024 года такие индивидуальные предприниматели вправе размещать на принадлежащих им средствах наружной рекламы только собственную рекламу.
Третий блок предусматривает усиление ответственности для недобросовестных участников рекламного рынка. Так, предусматривается дополнительное основание для прекращения действия разрешения на размещение средств наружной рекламы при невнесении в установленный срок платы, подлежащей взиманию местным исполнительным распорядителем органом и администрацией парка «Великий Камень», размещение рекламы экстремистского характера и неисполнение предписания либо же ненадлежащее исполнение предписания уполномоченного государственного органа.
Коснулись изменения и тех, кто размещает рекламу в интернете. В этом блоке также есть важные нюансы.
Алена Бурда, начальник сектора по рекламе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Важно понимать, что субъект хозяйствования в случае размещения своей рекламы на собственном сайте либо в своих аккаунтах в данном случае является и рекламодателем, и рекламораспространителем в одном лице, то есть не оказывает услуги, то есть такой субъект включать данные о себе в реестр рекламораспространителей не должен. Если же субъект хозяйствования оказывает услуги по размещению рекламы иных лиц, то такой субъект должен быть внесен в реестр рекламораспространителей до начала сочетания своей деятельности.
Для того чтобы включиться в реестр рекламораспространителей, необходимо направить в адрес МАРТ в бумажном формате уведомление. После его получения в течение пяти рабочих дней ведомство внесет субъект в реестр.