Прямой эфир

Нападение на сотрудника милиции в Минске: в МВД раскрыли подробности инцидента

09 марта 2023 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. До 25 лет лишения свободы, пожизненное или смертная казнь. Одно из этих наказаний грозит жителю Минска за покушение на убийство сотрудника милиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробности инцидента раскрыли в МВД Беларуси.  

6 марта на линию 102 поступил звонок от жительницы Минска. Женщина сообщила, что ей угрожает бывший муж. Наряд был отправлен незамедлительно.  

Нападение на сотрудника милиции в Минске: в МВД раскрыли подробности инцидента-1

Прибывшие на место сотрудники попытались успокоить агрессора. Но мужчина продолжал вести себя вызывающе. В какой-то момент он набросился на милиционера, нанес ему несколько ударов ножом в область лица и шеи. 18-летний сержант, несмотря на небольшой служебный опыт, отреагировал молниеносно: применил табельное оружие, защитив не только себя, но и находившихся рядом женщину и напарника. Сейчас пострадавший под наблюдением медиков.  

Нападение на сотрудника милиции в Минске: в МВД раскрыли подробности инцидента-4

Иван Новиков, заместитель начальника главного управления собственной безопасности МВД Беларуси:  
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбительные высказывания в адрес представителей власти, в 2020 году был участником незаконных массовых мероприятий. Следует напомнить, что сотрудники органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под особой защитой государства. Любое посягательство в отношении их пресекается способами и средствами, предусмотренными законом, в том числе путем применения физической силы, специальных средств и оружия.  

В МВД предупредили, что ни одна попытка применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов не останется безнаказанной.  

Нападение на сотрудника милиции в Минске: в МВД раскрыли подробности инцидента-7

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Нападение # общество # Иван Новиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть даже бык весом в тонну! Удивительные скульптуры из металла делают ученики из Смиловичского колледжа
09 марта 2023 16:30

Есть даже бык весом в тонну! Удивительные скульптуры из металла делают ученики из Смиловичского колледжа

Выращивают микрозелень и продают её ресторанам и кафе! Посмотрите, какой бизнес ведут в колледже Молодечно
09 марта 2023 16:24

Выращивают микрозелень и продают её ресторанам и кафе! Посмотрите, какой бизнес ведут в колледже Молодечно

Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»
09 марта 2023 16:19

Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»