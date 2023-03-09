Нападение на сотрудника милиции в Минске: в МВД раскрыли подробности инцидента

Новости Беларуси. До 25 лет лишения свободы, пожизненное или смертная казнь. Одно из этих наказаний грозит жителю Минска за покушение на убийство сотрудника милиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности инцидента раскрыли в МВД Беларуси. 6 марта на линию 102 поступил звонок от жительницы Минска. Женщина сообщила, что ей угрожает бывший муж. Наряд был отправлен незамедлительно.

Прибывшие на место сотрудники попытались успокоить агрессора. Но мужчина продолжал вести себя вызывающе. В какой-то момент он набросился на милиционера, нанес ему несколько ударов ножом в область лица и шеи. 18-летний сержант, несмотря на небольшой служебный опыт, отреагировал молниеносно: применил табельное оружие, защитив не только себя, но и находившихся рядом женщину и напарника. Сейчас пострадавший под наблюдением медиков.

Иван Новиков, заместитель начальника главного управления собственной безопасности МВД Беларуси:

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбительные высказывания в адрес представителей власти, в 2020 году был участником незаконных массовых мероприятий. Следует напомнить, что сотрудники органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под особой защитой государства. Любое посягательство в отношении их пресекается способами и средствами, предусмотренными законом, в том числе путем применения физической силы, специальных средств и оружия. В МВД предупредили, что ни одна попытка применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов не останется безнаказанной.