Прямой эфир

Выращивают микрозелень и продают её ресторанам и кафе! Посмотрите, какой бизнес ведут в колледже Молодечно

09 марта 2023 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Витамины, микроэлементы и первый опыт предпринимательства. Молодечненский государственный колледж запустил новый бизнес-проект: учащиеся выращивают микрозелень и реализуют ее в ресторанах и кафе города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О новом агротренде в материале Дарьи Седун.  

Выращивают микрозелень и продают её ресторанам и кафе! Посмотрите, какой бизнес ведут в колледже Молодечно-1

Вот уже несколько месяцев в одной из аудиторий Молодечненского государственного колледжа настоящая весна. Здесь на микрогрядках разрастаются целые ряды подсолнухов, гороха, свеклы и редиса в формате мини. Все это новый бизнес-проект колледжа по выращиванию микрозелени. Идея появилась давно: выращивать такую продукцию достаточно просто, незатратно, а главное, интересно учащимся и в перспективе прибыльно. Именно так в колледже появилась даже собственная гидропонная установка для выращивания микрозелени.  

Выращивают микрозелень и продают её ресторанам и кафе! Посмотрите, какой бизнес ведут в колледже Молодечно-4

Павел Хилькевич, директор Молодечненского государственного колледжа:  
Установка собрана исключительно нашими учащимися и педагогами. Данная установка позволяет выращивать различные виды культур: от микрозелени до беби-листа и взрослых растений. Здесь представлена стеллажная система, в которой автоматически представлено управление различными системами. Это освещение, вентиляция и автоматический полив, который управляется специальными розетками, программируемыми для наших целей.  

Выращивают микрозелень и продают её ресторанам и кафе! Посмотрите, какой бизнес ведут в колледже Молодечно-7

Подробности смотрите в видеоматериале.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Павел Хилькевич # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»
09 марта 2023 16:19

Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»

Даме нельзя было появляться в одном наряде более двух раз. Какие балы проводились в Минске в XIX веке?
09 марта 2023 16:00

Даме нельзя было появляться в одном наряде более двух раз. Какие балы проводились в Минске в XIX веке?

Водители, инженеры и программисты. Какие профессии предлагают минчанам на онлайн-ярмарке вакансий?
09 марта 2023 15:56

Водители, инженеры и программисты. Какие профессии предлагают минчанам на онлайн-ярмарке вакансий?