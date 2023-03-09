Выращивают микрозелень и продают её ресторанам и кафе! Посмотрите, какой бизнес ведут в колледже Молодечно

Новости Беларуси. Витамины, микроэлементы и первый опыт предпринимательства. Молодечненский государственный колледж запустил новый бизнес-проект: учащиеся выращивают микрозелень и реализуют ее в ресторанах и кафе города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вот уже несколько месяцев в одной из аудиторий Молодечненского государственного колледжа настоящая весна. Здесь на микрогрядках разрастаются целые ряды подсолнухов, гороха, свеклы и редиса в формате мини. Все это новый бизнес-проект колледжа по выращиванию микрозелени. Идея появилась давно: выращивать такую продукцию достаточно просто, незатратно, а главное, интересно учащимся и в перспективе прибыльно. Именно так в колледже появилась даже собственная гидропонная установка для выращивания микрозелени.