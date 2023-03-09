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Есть даже бык весом в тонну! Удивительные скульптуры из металла делают ученики из Смиловичского колледжа

09 марта 2023 16:30
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Новости Беларуси. Учащиеся из городского поселка Смиловичи Червенского района создают уникальные скульптуры из металла, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не раз арт-новации представляли на республиканских конкурсах.  

Как оригинальные фигуры делают из самых обычных автозапчастей, расскажет Анна Куртасова.  

Есть даже бык весом в тонну! Удивительные скульптуры из металла делают ученики из Смиловичского колледжа-1

В Смиловичском колледже работает талантливый педагог Артем Кривопуст. Он ведет объединение по интересам «Рационализатор», где обучает ребят необычным ремеслам. Например, созданию оригинальных скульптур из металла.  

Есть даже бык весом в тонну! Удивительные скульптуры из металла делают ученики из Смиловичского колледжа-4

Артем Кривопуст, заведующий центром компетенции Смиловичского государственного колледжа:  
Наш директор, Корсик Юрий Васильевич, сподвиг меня на это все. Сам к этому подходил, вместе даже что-то делали поначалу. Делаем мы это все из уже отработанных свой ресурс деталей.  

Есть даже бык весом в тонну! Удивительные скульптуры из металла делают ученики из Смиловичского колледжа-7

Есть даже бык весом в тонну! Удивительные скульптуры из металла делают ученики из Смиловичского колледжа-9

Есть даже бык весом в тонну! Удивительные скульптуры из металла делают ученики из Смиловичского колледжа-11

Творческий полет начался с идеи создания символов года для конкурса «Техноелка». Первой получилась фигура петуха. Затем создали собаку, свинью, крысу. Каждый год по новому арт-объекту.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

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# Скульптура # общество # Артем Кривопуст # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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