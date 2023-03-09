Есть даже бык весом в тонну! Удивительные скульптуры из металла делают ученики из Смиловичского колледжа

Новости Беларуси. Учащиеся из городского поселка Смиловичи Червенского района создают уникальные скульптуры из металла, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не раз арт-новации представляли на республиканских конкурсах. Как оригинальные фигуры делают из самых обычных автозапчастей, расскажет Анна Куртасова.

В Смиловичском колледже работает талантливый педагог Артем Кривопуст. Он ведет объединение по интересам «Рационализатор», где обучает ребят необычным ремеслам. Например, созданию оригинальных скульптур из металла.

Артем Кривопуст, заведующий центром компетенции Смиловичского государственного колледжа:

Наш директор, Корсик Юрий Васильевич, сподвиг меня на это все. Сам к этому подходил, вместе даже что-то делали поначалу. Делаем мы это все из уже отработанных свой ресурс деталей.