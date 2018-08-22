«Катышки – тренд сезона»: определяем качество одежды и ничему не удивляемся
Определить качество выбранной модели одежды можно, не отходя от кассы.
Как это сделать?
Алена Корецкая – персональный стилист, имиджмейкер. Человек, знающий моду, что называется, с изнанки, не скупится на реверансы в сторону натуральных тканей, но и не торопится откланяться, завидев на прилавке вещицу из искусственного сырья. Фэшн-эксперт заявляет: тандем двух противоположностей оказывается наиболее выигрышным.
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Алёна Корецкая, стилист:
Как только перед вами будет этикетка, следует обратить внимание на количественный состав, на количественный коэффициент этих материалов. Идеальный вариант: когда у вас натуральных тканей больше 50%.
Полиамид и полиэстер дают прочность.
Если в вашем составе около 20-25-30% полиамида – не бойтесь.
Выбирая элементы гардероба из искусственного материала, особое внимание уделите одежде с подкладочной тканью.
Комплимент от добросовестного производителя – подкладка «натурпродукт». О её природе расскажет бирка. Выгодная инвестиция – деньги сэкономлены, а телу приятно. И, ведь, хочется, чтобы красиво! Но, к сожалению, ни одна вещь не застрахована от низкопробной «огранки». Некачественная прострочка, например, чревата не только расходящимися швами, но и неравномерной усадкой вещи после стирки.
Тут стоит помнить: чем больше деталей, тем выше качество.
Изделия из шерсти должны иметь однородное плотное плетение.
Без узлов и свободных петель.
Ну, а, если вы увидели образовывающиеся катышки на понравившейся модели, не горячитесь и не спешите её отвешивать.
Алёна Корецкая:
Если мы видим на элементах гардероба, например, на обуви, загрязнения, на кофтах мы видим уже прямо катышки – это тренд сезона.
Мы можем посмотреть на плотность ткани, потянув волокно.
В случае, если волокно в трикотаже хорошо тянется, то в этом случае ткань будет дольше носиться.