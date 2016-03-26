В Минске чествовали «Женщин года-2015»: «Цель конкурса – показать значимость женщины»

Новости Беларуси. Имена «Женщин года - 2015» назвали сегодня в Минске. Ими стали 35 белорусок. Награды в Доме Москвы вручали спортсменам, топ-менеджерам, фермерам, учителям и представителям других профессий.

Вся ее жизнь - гонка. Только раньше Наталья Цилинская мчалась за победами на треке, а сегодня все с той же скоростью, что развивает велогонщик во время заезда, - 60 километров в час - едет по центральному проспекту столицы за очередной наградой.

Восьмикратная чемпионка мира, призер Олимпийский игр, 28-кратная победительница кубков мира и, как говорят журналисты, 4-кратная мама. За ее ударный талант и результаты ее даже назвали «машиной».

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке, бронзовой призер Олимпийских игр-2004:

Отношение было такое. Говорили: давай, давай, давай медали! А теперь – давай, давай пятого. Всем понравилось. А когда была третьим беременная, то все крутили пальцем у виска. А когда четвертого родила, все говорили: давай пятого!

На непривычных для нее каблуках Наталья Целинская бежит на чествование лучших женщин Беларуси. Возможно, здесь она вдохновится на новые подвиги.

В фойе Дома Москвы – женский цветник. Сюда приехали лучшие со всей страны не только выдающиеся спортсмены, но и бизнесмены, фермеры, библиотекари и многодетные мамы. Причем многие по совместительству. У кого-то 10 детей, у кого-то 12. Здесь женщины доказывают, что высоких результатов и профессионализма можно достичь на работе и в семье.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Цель конкурса – показать значимость женщины, ее роль в развитии нашей страны. Она на самом деле очень велика. Но для того, чтобы женщины ценили себя больше, понимали свою роль, чтобы ценили нас все, как раз и предназначен наш конкурс.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Когда женщина излагает свои мысли или ставит какие-то задачи, мне представляется, что даже мужчины более уважительно относятся к тем рекомендациям, которые озвучивают женщины.

Конкурс прошел в восьмой раз. И из года в год не меняется одно - огромное количество претенденток на звание «Женщина года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.