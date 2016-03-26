На Гомельщине выявлены серьезные нарушения мелиорации земель

Новости Беларуси. На Гомельщине выявлены масштабные нарушения при реализации госпрограммы мелиорации земель. В одном только хозяйстве в Ветковском районе десятки гектаров территории зарастают кустарником. Стали известны и факты завышения стоимости работ, проблемы со сроками, грубые нарушения трудовой дисциплины.

Мелиоративная система - это целый комплекс гидротехнических сооружений. Мелиоративный канал, казалось бы, что может быть проще? Но и он как любое устройство требует технического обслуживания: элементарного удаления растительности. Такая работа должна проводиться минимум раз в год, но, судя по этой берёзе в самом русле, здесь последний раз косили лет 5-6 назад.

17 тысяч га за пять лет. Именно на столько мелиораторы должны были увеличить посевные площади на Гомельщине. В госпрограмму попало и сельхозпредприятие «Столбунский» в Ветковском районе. Главный агроном хозяйства Виктор Хомчеко рассказывает: землю на этом поле пытались обработать, но чуть не утопили два трактора.

Виктор Хомчеко, главный агроном ОАО «Столбунский»:

Где мы стоим, ещё можно работать. Но если земля немного переувлажнена, то трактор просто не зайдет, а начинает топиться. Есть недоработки. Доведено не до конца.

По документам здесь мелиорировано 50 га. По факту засеять аграриям удаётся не больше 40, остальное завалено пнями, кустами и ветками. До сих пор не работает и шлюз на главном канале.

Виктор Хомчеко, главный агроном ОАО «Столбунский»:

Шлюз в нерабочем состоянии. Есть проблема, чтобы его закрыть. В прошлом году сухое лето такое было. Нужно было закрыть, чтобы вода собиралась здесь и подпитку давала.

Замечания аграриев остаются не услышанными. Ведь деньги мелиораторам платят не они: работы финансируются из областного и республиканского бюджетов.

Николай Летецкий, директор коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем «Ветковское ПМС»:

Основная сложность - недостаточное финансирование. Количество гектаров больше, чем реальных денег по этой программе.

А вот прокурорская проверка показала: недостаток не столько в деньгах, сколько в отсутствии контроля за реализацией важной программы.

Виктория Сергеенко, старший прокурор отдела Гомельской областной прокуратуры:

По результатам проверок внесено 13 представлений, вынесено 10 предписаний. К различным видам ответственности привлечено 65 должностных лиц. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен генеральный директор «Гомельмелиоводхоз» и должностное лицо комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

При всех недочётах, тот же Ветковский район, где был снят этот материал, в прошлом году оказался среди лучших на областных Дожинках. Специалисты говорят: в успехах аграриев немалая заслуга и мелиораторов. Судя по всему, результаты могли быть ещё лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.