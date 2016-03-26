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35 белорусок стали «Женщинами года-2015» - 26 марта им вручили награды

26 марта 2016 13:57
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Новости Беларуси. Имена «Женщин года-2015» назвали 26 марта в Минске. Ими стали 35 белорусок. Награды вручали в Доме Москвы. Хрустальный шар с весенними цветами, диплом и призы получали именитые спортсмены, топ-менеджеры, бизнесмены, фермеры, учителя, доктора, библиотекари и многодетные мамы.

К слову, идея проведения такого конкурса принадлежит именно  Белорусскому союзу женщин. Сегодня он прошел в восьмой раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Цель конкурса – показать значимость женщины, ее роль в развитии нашей страны. Она на самом деле очень велика. Но для того, чтобы женщины ценили себя больше, понимали свою роль, чтобы ценили нас все, как раз и предназначен наш конкурс.

# общество # Женщины Беларуси # Марианна Щеткина

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