Под Минском наградили лучших учащихся, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов
В учебном центре внутренних войск под Минском сегодня, 30 мая, наградили лучших учащихся, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов. Разделить с ними радость приехали представители власти, бизнеса и общественные деятели – всего событие собрало более сотни участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И повод для такой большой встречи особенный: благотворительному фонду «Молодая гвардия» исполнилось два года. За это время масштабное движение охватило больше 20 региональных представительств по всей стране, открыв новые возможности для 2,5 тысяч парней и девчонок.
Полина Гончарик, выпускница военно-патриотического клуба «Рысь»:
Мы все перезнакомились, опять же, это очень крутое воспоминание, особенно когда идет какой-то такой минимальный соревновательный процесс, но нам все равно говорят, что ребята, вы все внутренние войска, вы все наша семья. Это должно быть в кайф. Даже сейчас я вспоминаю, как я ездила на первые сборы, оно отдается с таким теплом в сердце, на самом деле.
Стрельба, рукопашный бой, плавание, секции по фитнесу и финансовой грамотности – это лишь малая часть того, чем увлечены воспитанники. Есть и уникальные направления: от фехтования до управления беспилотниками. Изучают даже азы военной журналистики. В планах – открыть кулинарный кружок.
Сергей Гребенников, директор благотворительного фонда «Молодая гвардия»:
Проводятся мастер-классы с приглашением очень хороших специалистов в области психологии. Приглашаем девочек с Национальной школы красоты, чтобы наши девчонки умели подчеркнуть вот эту белорусскую красоту, красоту именно белорусской женщины, особенно в Год женщин. Проводятся много мероприятий выездных, сотрудничаем с Российской Федерацией, отправляем детей на различные форумы и соревнования. Они встречаются с очень интересными, важными людьми, с политическими деятелями.
«Молодая гвардия» – не просто фонд. Это движение, где из года в год молодому поколению передают главное: любовь к Родине, готовность ее защищать и понимание, что патриотизм – это не громкие слова, а осознанный выбор каждого человека.