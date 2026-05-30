Под Минском наградили лучших учащихся, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов

В учебном центре внутренних войск под Минском сегодня, 30 мая, наградили лучших учащихся, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов. Разделить с ними радость приехали представители власти, бизнеса и общественные деятели – всего событие собрало более сотни участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И повод для такой большой встречи особенный: благотворительному фонду «Молодая гвардия» исполнилось два года. За это время масштабное движение охватило больше 20 региональных представительств по всей стране, открыв новые возможности для 2,5 тысяч парней и девчонок.

Полина Гончарик, выпускница военно-патриотического клуба «Рысь»:

Мы все перезнакомились, опять же, это очень крутое воспоминание, особенно когда идет какой-то такой минимальный соревновательный процесс, но нам все равно говорят, что ребята, вы все внутренние войска, вы все наша семья. Это должно быть в кайф. Даже сейчас я вспоминаю, как я ездила на первые сборы, оно отдается с таким теплом в сердце, на самом деле.

Стрельба, рукопашный бой, плавание, секции по фитнесу и финансовой грамотности – это лишь малая часть того, чем увлечены воспитанники. Есть и уникальные направления: от фехтования до управления беспилотниками. Изучают даже азы военной журналистики. В планах – открыть кулинарный кружок.