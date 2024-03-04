В Минске чествовали депутатов Мингорсовета 28-го созыва

Этот состав уникален: вместо четырех лет – депутаты исполняли свои полномочия шесть лет. За это время было рассмотрено более 500 важных для города вопросов, а также исполнено 98 % наказов избирателей. Деятельность депутатов местных Советов всегда проходит на передовых позициях. Они непосредственно работают с гражданами и решают вопросы, которые их беспокоят. Свою депутатскую деятельность народные избранники совмещают с основной работой.

Ирина Левковец, депутат Минского городского Совета депутатов 28-го созыва: Общение с людьми – показать, как выстраивается политика в Минске, настолько ценно, настолько для людей необходимо. Мне кажется, это самое большое достижение – депутатская деятельность.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов 28-го созыва:

Главное – ставить цели и добиваться достижения этих целей. К большому сожалению, у депутатов нет волшебных палочек, иначе мы бы давно все решили, что необходимо сделать в нашем городе. Но все поэтапно, поступательно, все идет. И то, что начали мы, депутаты 28-го созыва, продолжат вновь избранные депутаты. Все вопросы минчан будут решены. Этим и славится наш город, этим и славится наша страна.

В новом составе 60 депутатов. Первая сессия 29-го созыва в столице пройдет 5 марта. На ней изберут председателя Мингорсовета.