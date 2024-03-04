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В Минске чествовали депутатов Мингорсовета 28-го созыва

04 марта 2024 17:50
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В Минске чествовали депутатов Мингорсовета 28-го созыва. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев вручил народным избранникам почетные грамоты и благодарности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске чествовали депутатов Мингорсовета 28-го созыва-1

Этот состав уникален: вместо четырех лет – депутаты исполняли свои полномочия шесть лет. За это время было рассмотрено более 500 важных для города вопросов, а также исполнено 98 % наказов избирателей. Деятельность депутатов местных Советов всегда проходит на передовых позициях. Они непосредственно работают с гражданами и решают вопросы, которые их беспокоят. Свою депутатскую деятельность народные избранники совмещают с основной работой.

В Минске чествовали депутатов Мингорсовета 28-го созыва-4

Ирина Левковец, депутат Минского городского Совета депутатов 28-го созыва:
Общение с людьми – показать, как выстраивается политика в Минске, настолько ценно, настолько для людей необходимо. Мне кажется, это самое большое достижение – депутатская деятельность.

В Минске чествовали депутатов Мингорсовета 28-го созыва-7

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов 28-го созыва:
Главное – ставить цели и добиваться достижения этих целей. К большому сожалению, у депутатов нет волшебных палочек, иначе мы бы давно все решили, что необходимо сделать в нашем городе. Но все поэтапно, поступательно, все идет. И то, что начали мы, депутаты 28-го созыва, продолжат вновь избранные депутаты. Все вопросы минчан будут решены. Этим и славится наш город, этим и славится наша страна.

В новом составе 60 депутатов. Первая сессия 29-го созыва в столице пройдет 5 марта. На ней изберут председателя Мингорсовета.

# Государственная политика # общество # Андрей Бугров # Ирина Левковец # Новости Минска и Минской области

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