«У нас жёсткий отбор». Как попасть на работу в ГУБОПиК?

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции, 4 марта, в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение.

Андрей Ананенко, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

Что касается того, как попасть в ГУБОПиК, у нас есть свои определенные ограничения. То есть это должен быть действующий сотрудник, который должен проработать определенное количество лет (от 3 до 5) по специализации. Если он соответствует нашим критериям, если он хочет работать по тому или иному направлению оперативно-служебной деятельности, но у нас жесткий отбор, тут надо понимать.

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