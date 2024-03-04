МЧС и ГАИ провели акцию «Уступи дорогу спецтранспорту» в Минске

«Уступи дорогу спецтранспорту». Акция МЧС совместно с сотрудниками ГАИ прошла в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главная цель – обеспечить проезд спасателям и проверить, как водители соблюдают правила дорожного движения. Для этого была сымитирована определенная ситуация. Оперативный автомобиль следовал с включенными проблесковыми маячками. Следом – спецтранспорт ГАИ. В отношении водителей, которые не предоставили преимущества транспорту оперативного назначения, были выписаны предупреждения.