В МВД рассказали, как можно вернуть украденные мошенниками деньги

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение. Кирилл Казаков, СТВ:

Вернуть деньги можно? Всегда звучит так: «Мы стараемся». А преступники за границей.

Алексей Новаш, заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Деньги вернуть можно. Да, это сложный процесс, но это сделать можно. Более того, за эти четыре года предпринято очень много мер практического характера, направленных на решение задачи. Венцом является принятие указа Президента в августе 2023 года. Основной его этап вступил в силу с 1 марта. Фактически в режиме 24/7 налажено взаимодействие между Министерством внутренних дел и поставщиками банковских услуг. Теперь в режиме реального времени мы можем видеть проводимые операции и принимать меры на блокировку средств, которые находятся на счетах.