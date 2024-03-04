В МВД рассказали, как можно вернуть украденные мошенниками деньги

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вернуть деньги можно? Всегда звучит так: «Мы стараемся». А преступники за границей.
Алексей Новаш, заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Деньги вернуть можно. Да, это сложный процесс, но это сделать можно. Более того, за эти четыре года предпринято очень много мер практического характера, направленных на решение задачи. Венцом является принятие указа Президента в августе 2023 года. Основной его этап вступил в силу с 1 марта.
Фактически в режиме 24/7 налажено взаимодействие между Министерством внутренних дел и поставщиками банковских услуг. Теперь в режиме реального времени мы можем видеть проводимые операции и принимать меры на блокировку средств, которые находятся на счетах.
Кирилл Казаков:
Давайте просто объяснять. Я прихожу в банк, вижу там табличку о том, что должен быть полностью уверен, когда беру кредит. Мне дается бумага о том, что я действительно этот кредит беру под собственными мыслями, меня никто не уговорил. И вы видите историю перевода денег.
Алексей Новаш:
Да. Во-первых, в банке человеку расскажут, покажут, предупредят о том, что он может столкнуться с мошенниками. Далее введен период так называемого охлаждения, то есть в течение суток у человека есть время подумать. Ему сразу же кредит не предоставят, он должен подумать, обсудить. Возможно, кто-то из родственников подскажет, возможно, в банке ему разъяснят, что так поступать нельзя. И третий момент – то, что мы уже фактически в круглосуточном режиме во взаимодействии. Если человек говорит о том, что у него произошло какое-то несанкционированное списание, обращается в любой правоохранительный орган, мы получаем максимально быстро эту информацию. Пока на уровне центрального аппарата. Взаимодействуем с банковским сектором, получаем от них информацию и имеем возможность до 10 суток блокировать вообще все расходные операции по этому счету. То есть увеличивать возможность сохранения денежных средств на определенном счете, не дать им выйти за границу, чтобы ими завладели мошенники.
Здесь задача какая основная? Ведь любое действие мошенников – это, фактически, определенная форма бизнеса. А бизнес построен на получении какой-то прибыли. Для того, чтобы его остановить, нам нужно сократить экономическую привлекательность.
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